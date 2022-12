„Lieber einmal zu oft ins Spital als zu wenig“

Vielleicht zündet Katrin Beierl in einem stillen Moment eine Kerze für ihren Schutzengel an, vier Monate nach einem im Peru-Urlaub erlittenen Schlaganfall feiert die Bobpilotin Weihnachten ohne sentimentales Tamtam mit ihrer Familie: „Ich bin sehr dankbar, dass es wirklich cool ausgegangen ist. Ich möchte es aber nicht so präsent werden lassen.“