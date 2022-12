Zahlreiche Verletzte nach Tribüneneinsturz

In Ägypten sind beim Teileinsturz der Tribüne einer Sporthalle mindestens 27 Menschen verletzt worden. Ein Teil der Ränge der Hassan-Mostafa-Halle in einem Vorort der Hauptstadt Kairo fiel nach Angaben des ägyptischen Gesundheitsministeriums am Samstag auf die darunter befindlichen Zuschauer.