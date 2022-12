Bundesheer-Unfall: Zwei Migranten im Spital

In der Nacht auf Samstag ereignete sich am Ortsrand von Halbturn in Richtung Andau ein schwerer Unfall. Unterwegs war eine kleine Gruppe Flüchtlinge, die aus Ungarn kam und offenbar erst kurz zuvor die Grenze überschritten hatte. Kaum waren die Migranten in Österreich, wurden zwei der dunkel gekleideten Fußgänger von einem Fahrzeug des Bundesheeres erfasst.