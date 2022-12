Tierische Bescherung in den Kärntner Tierheimen

So liefen im Tierheim Garten Eden die Staffrüden Milo und Rex mit ihren neuen Spielsachen freudig um die Wette, Katerchen Bill inspizierte im Tiko Klagenfurt sein Weihnachtspackerl neugierig, beim Tierschutz Aktiv freuten sich zahlreiche Pflegehunde über neue Hundebetten und die Katzen über Kuschelhöhlen und hochwertiges Futter. Auch im Tierheim Wolfsberg war man überwältigt von der Vielzahl an Geschenken und zusätzlichen Futterspenden. Die Bescherung geht in den nächsten Tagen munter weiter. „So schön kann Weihnachten sein.“