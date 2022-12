Wie feiern Sie heuer Weihnachten?

Krone: Gab es ein besonderes Fest, das Ihnen in Erinnerung geblieben ist?

Mallitsch: Als wir vor rund 15 Jahren in unser neues Haus eingezogen sind, wollten wir einen Christbaum aus dem nahen Wald holen. Das hatten wir uns recht idyllisch vorgestellt. Der Besitzer hatte sein Okay gegeben, wir sind mit den Kindern auf dem Schlitten losgezogen. Die hatten aber keine rechte Freude, der Baum war viel zu groß. Nachdem ein zwei Meter langer Strich an der frisch gestrichenen Wohnzimmerdecke war, haben wir die Spitze abgeschnitten. Wir haben alles an Deko in diesen Baum gehängt, was wir finden konnten, nur schöner wurde er nicht. In diesem Jahr kam niemand, um ihn zu loben.