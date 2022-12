„Verlasse Nationalpark mit Plus von 380.000 Euro“

Was hat Sie geärgert?

Das Verhältnis zwischen Nationalpark und Tourismusverband war zu Beginn durchaus angespannt. Gemeinsam mit der neuen Geschäftsführerin des Tourismusverbands Pyhrn-Priel, Marie-Louise Schnurpfeil, wurden erstmals die gemeinsamen Interessen in den Vordergrund gestellt. Seit der Eröffnung des Infobüros in Windischgarsten ziehen beide an einem Strang.