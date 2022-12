Fast 40 Grad Fieber und dann ab aufs Speed-Podest

In Rennen eins triumphierte „Malu“, der sich nun auf ein paar Tage in der Heimat und das klassische Weihnachts-Raclette freut, acht Hundertstel vor dem Mellauer Lukas Feurstein. Der Silbertaler Moritz Zudrell als Siebter (+0,89), sowie die zwei Mellauer Noel Zwischenbrugger (9./+1,13) und Patrick Feurstein (13./+1,22) machten die Ländle-Festspiele perfekt. „Dass es nach der Vorgeschichte so läuft, ist überraschend“, gesteht Walch, der sich die besten FIS-Punkte seiner Karriere holte und im zweiten Rennen nur Max Schwarzmann (D) um 0,14 Sekunden den Vortritt lassen musste.