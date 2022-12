Schwer gestürzt: So geht es Skicross-Ass Rohrweck

Der Val-Thorens-Sieger war mit dem Kopf auf der Piste aufgeschlagen und wurde nach der Erstversorgung und dem Abtransport mit dem Akja zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Spital nach Bozen gebracht. „Rohrweck war vor dem Transport in das Krankenhaus ansprechbar und konnte sich auch an den Hergang des Sturzes erinnern“, verlautete der ÖSV nun in einer Aussendung. Im Krankenhaus wurde eine Gehirnerschütterung festgestellt. Der Athlet wurde daraufhin in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht, wo er die Nacht zur Beobachtung verbringen wird.