Heard verzichtet auf Berufungsprozess gegen Depp

Sie habe „das Vertrauen in das amerikanische Rechtssystem verloren“ und habe nicht die Kraft für einen weiteren Prozess, erklärte Heard weiter. „Es ist wichtig zu sagen, dass ich das nie gewählt habe. Ich habe meine Wahrheit verteidigt und dadurch wurde mein Leben, wie ich es zuvor kannte, zerstört.“ Die 36-Jährige schrieb auch über die zahlreichen Anfeidungen in den sozialen Medien während des Prozesses. Dadurch sei sie erneut zum Opfer geworden. Nun wolle sie sich von all dem emanzipieren, so Heard auf Instagram (siehe auch unten).