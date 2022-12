Robbie Williams singt Konzert bei Hochosterwitz

HOWART.live bringt gemeinsam mit Barracuda Music und Semtainment Mister Entertain You Robbie Williams mit seiner XXV TOUR 2023 nach Launsdorf. Nach seinen Wien-Konzerten am 16. und 17. März tritt Robbie Williams am 22. Juli bei seinem einzigen Open-Air-Konzert in Österreich auf. Der Kartenvorverkauf beginnt Dienstag, 20. Dezember, um 10 Uhr bei Ö-Ticket.