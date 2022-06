7000 Fans bei Open-Air-Konzert von Seiler & Speer

Burg Hochosterwitz: Parov Stelar

Wer am Freitagabend nicht selbst und hautnah dabei sein konnte, muss aber keineswegs traurig sein. Schon am Samstag trumpft Howart.live am gleichen Open-Air-Gelände mit Star-DJ Parov Stelar auf. Ab 17 Uhr öffnen sich die Tore zum VierEck, und schon um 18.30 Uhr geht es mit den Support-Acts los. Parov Stelar, der im Rahmen seiner Venom Tour in Launsdorf Halt macht, sorgt gegen 22 Uhr dann für das Grande Finale. „Es wird auch eine After-Show-Party geben!“, versprechen die Veranstalter. Gute Nachrichten: Das Wetter soll auch Samstag schön werden.