Spitäler bräuchten schnell 4350 neue Pflegekräfte

In den Spitälern steigt der Bedarf an neuen, frischen Pflegekräften massiv an, hat der Landesrechnungshof erhoben: Auf Basis der durchschnittlichen Personalerhöhung seit 2017 und unter Berücksichtigung der erwarteten Pensionierungen (Babyboomer in Massen) sowie eines durchschnittlichen Beschäftigungsausmaßes von 80 Prozent ergibt sich ein Bedarf von rund 4350 neuen Personen für die Spitalspflege. Wobei gerade bei den Pflegefachassistenten, wie sie unter anderem auch in Gmunden ausgebildet werden, der Zusatzbedarf immens ist: 270 Pflegefachassistenten waren 2021 in den Spitälern beschäftigt, es hätten aber schon 2200 sein müssen, wenn man den angestrebten Berufsgruppen-Mix (mit weniger gehobenem Dienst) anwendet.