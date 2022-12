Anschlag auf Polizei: Mörder starb ohne „Rache“

Georg Brunnbauer hatte 1992 in Ansfelden einen Gendarmerieposten gesprengt, dann einen Beamten erschossen. Vor drei Monaten wurde der Mörder enthaftet, ehe er am 2. Dezember in Wels verstarb. Bis dahin hatten alle Beteiligten Angst vor seiner „Rache“. Ein Ex-Beamter erzählt von der Schreckensnacht.