Jakob Pöltl gibt gegen Miami Heat sein Comeback

Nach fast drei Wochen verletzungsbedingter Pause kehrt Jakob Pöltl in das Geschehen zurück. Nach seiner am 27. November im Spiel gegen die Los Angeles Lakers zugezogenen Knieblessur wird der 27-Jährige am heutigen Samstag (23.00 Uhr MEZ) im in Mexico City ausgetragenen Heimspiel für die San Antonio Spurs gegen die Miami Heat auflaufen.