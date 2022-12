„Mit 65 stehe ich sicher nicht mehr an der Linie“

Freuen Sie sich mit Leo Messi, der sein Lebenswerk am Sonntag im großen Endspiel finalisieren könnte?

Ich würde es Messi gönnen, weil er dafür verantwortlich ist, dass Argentinien so weit gekommen ist. Er ist ein unglaublicher Spieler, der drei Minuten an derselben Stelle herumsteht und dann in einer Sekunde ein Spiel entscheiden kann. Da musst du ein Ausnahmefußballer sein. Messi hat so viel Genialität in sich. Aber es ist lustig, ihm zuzuschauen. Man bekommt den Eindruck, das Match interessiert ihn gar nicht - und dann schlägt er plötzlich zu.