Familie, Freunde und kaltes Buffet zu Weihnachten

Die Herbstsaison in der zweiten Bundesliga haben Thomas Janeschitz und sein Team äußerst gut abgeschlossen, nach dem letzten Testspiel gegen den FC Zürich gingen die Rothosen in die verdiente vierwöchige Pause. Gut möglich, dass sie sich im Winter noch mit Marcel Krnjic, der die letzte Trainingswoche als Testpilot an Bord war, verstärken.