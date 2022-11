König Charles: Besonderes Foto zum Geburtstag

Das Foto, das zum 74. Geburtstag von König Charles auf dem Instagram-Account der Royal Family veröffentlicht wurde, zeigt das Geburtstagskind dort, wo es sich am liebsten aufhält: in der Natur. Mit einem Wanderstock in der Hand steht Charles an einen Baum mit dickem Stamm gelehnt und blickt versonnen in die Weite. In den Blättern des Baumes bricht sich das Sonnenlicht, was der Aufnahme, die von Fotograf Chris Jackson gemacht wurde, eine besondere Stimmung gibt.