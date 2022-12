Ramsau: Lisa Hirner nach Springen auf Podestkurs

Am Samstag steht ein weiterer Bewerb auf dem Programm. In Ramsau hatte die Nordische Kombination der Frauen vor zwei Jahren ihr Debüt gefeiert. Für Hirner, die ihr erstes Stockerl beim Heim-Weltcup anpeilt, reichte es in der Steiermark bisher zu den Plätzen sechs und fünf. Zum Saisonstart in Lillehammer wurde sie zuletzt Dritte und Vierte.