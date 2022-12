So sehr lagen Wahrsager für das Jahr 2022 falsch

Krieg in der Ukraine, der Tod von Queen Elizabeth II., der Ausbruch der Mpox (Affenpocken) - im Jahr 2022 ist viel passiert. Doch zu US-Präsident Joe Bidens Rücktritt, einer Auflösung der Rockband The Rolling Stones, dem Tod des Diktators Kim Jong Un oder gar dem Zerfall der Europäischen Union kam es nicht. 2022 haben sich Hellseher und Wahrsager mit spektakulären Falschprognosen blamiert. Korrekte Vorhersagen überraschender Ereignisse gab es wie in den vergangenen Jahren nicht.