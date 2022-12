Bö eine Klasse für sich - Leitner auf Rang 16

In Abwesenheit des erkrankten Simon Eder, der Anfang Jänner in Pokljuka wieder am Start sein möchte, hielt Leitner die rot-weiß-roten Fahnen hoch. Der Tiroler zeigte sich wie die Top-3-Läufer am Schießstand fehlerfrei und schaffte sein zweitbestes Saisonergebnis. David Komatz leistete sich einen Fehlschuss und belegte Platz 37. (+2:09,6 Min.)