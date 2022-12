Wichtel erleben einen regelrechten Boom

Das Wort Wichtel wird den Gebrüder Grimm zufolge fast ausschließlich in der Bedeutung von Kobold oder Zwerg gebraucht. Diese sind von der Gestalt her menschenähnlich, aber deutlich kleiner und leben in eigenen Gemeinschaften; oftmals unterirdisch in Höhlen oder in versteckten Ecken in den Häusern der Menschen. Im Allgemeinen, so der Volksglaube, sind die kleinen Wesen den Menschen freundlich gesinnt und helfen mitunter sogar bei der täglichen Arbeit im Haushalt. Sie wollen dabei aber keinesfalls gesehen werden. Die Brüder Grimm referierten in ihrem Deutschen Wörterbuch Erwähnungen der Wichtel aus dem 15. und 16. Jahrhundert als „kleinen Geist, der in der Küche wohne“ oder „Bergmännlein“. Die Volkskundler haben zudem drei Märchen, in denen die Gestalten eine Hauptrolle spielen unter dem Titel „Die Wichtelmänner“ zusammengefasst.