Todesrätsel um Absturz von Top-Eurofighter-Pilot

„Piloten sterben nie, sie fliegen nur höher“ - so verabschieden sich Kampfpiloten und Freunde von Kapitän Fabio Antonio Altruda, der am Dienstagabend mit einem Eurofighter über Sizilien abstürzte. Ein Video zeigt den Aufprall und einen riesigen Feuerball. Der Pilot dürfte noch Menschenleben gerettet haben. In Österreich wird das Unglück mit erhöhter Aufmerksamkeit verfolgt.