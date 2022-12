Mayer über Rücktritt: „Kein besserer Moment!“

Ski-Olympiasieger Matthias Mayer ist mit 32 Jahren noch immer mit voller Motivation bei der Sache und hat Gedanken an einen Rücktritt nach Olympia-Gold in Peking schnell wieder verworfen. „Es gibt eigentlich keinen besseren Moment, als mit so einem Erfolg aufzuhören“, sagte der Kärntner am Mittwoch im ÖSV-Teamhotel in der Grödner Gemeinde Wolkenstein. Er habe schon „ein bisschen überlegt“, gab Mayer zu. Aber „das Feuer brennt nach wie vor sehr“, fügte er gleich hinzu.