Küchenhilfe ohne deren Wissen zum Chef „befördert“

Bereits im Jahr 2016 war die Frau in den Sommermonaten für wenige Wochen bei dem Wirt beschäftigt. Dass sie kaum Deutsch konnte, nutzte der Gastronom schamlos aus. Zu Beginn des Arbeitsverhältnisses ließ er die Frau mehrere – vermeintlich notwendige – Zettel unterschrieben. In Wahrheit meldete er sie aber nie bei der Sozialversicherung an. Und obendrauf jubelte er ihr eine Gewerbeanmeldung unter. Die Ukrainerin war also seither formell zur Chefin erklärt.