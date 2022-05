Helfende Hände für Pinzgauer Schokolade-Produktion

„Lange hieß es: Bitte warten! Zuerst auf die Blaue Karte, dann auf die Beschäftigungsbescheinigung des AMS“, erklärt Hubert Berger. Schnell und unkompliziert sollten Arbeitskräfte aus der Ukraine in Betriebe integriert werden. Im Fall der beiden Frauen war dem nicht so. Das Warten auf die „Blaue Karte“ dauerte drei Wochen, der Beschäftigungsbescheid weitere zwei Wochen. So wie Yuliia, Maryana und Hubert Berger ergeht es zig Ukrainern und ihren zukünftigen Arbeitgebern. Eine Anstellung zieht sich über Wochen.