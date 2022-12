NHL: Alexander Owetschkin knackt 800-Tore-Marke

Schon jetzt führt Owetschkin mehrere Offensivstatistiken an. Er hat die meisten Powerplay-Tore, Tore in der Verlängerung, Führungstore und Auswärtstore erzielt. Für seine 800 Treffer benötigte er 1305 Spiele. Gretzky schaffte das in 1116 Spielen, der im Jahr 2016 verstorbene Howe in 1748.