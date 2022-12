Alle gegen einen: Der Elch ist der Gejagte

Was macht der Norweger so besser auf der Saslong? „Ich zerbrech mir den Kopf über das Flachstück oben. Ich schau mir im Video mich an, ich schau mir den Kilde an. Er macht’s genau wie ich - er ist eine Sekunde schneller“, seufzte Daniel Hemetsberger nach dem ersten und einzigen Trainingslauf, „ich glaub, ich habe da einen Workshop versäumt.“ Auch seine Teamkollegen rätseln: „Ich hätt in meiner Jugend eben mehr Waldwege fahren sollen“, ächzte Vincent Kriechmayr. Und Matthias Mayer stöhnte: „Manche haben hier eine spezielle Gabe.“