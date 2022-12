Nächster Neuzugang - Prokop auch ein Leobener!

Die Mannschaft für den Titelkampf im Frühjahr in der Regionalliga Mitte wird weiter verstärkt. Nach Ricardo Bagadur hat der DSV Leoben mit Lukas Prokop den nächsten Defensiv-Spezialisten verpflichtet. Der 23-jährige Dauerläufer kommt von Bundesligist Altach zur Jancker-Elf. Allerdings kam Prokop bei den Vorarlbergern in 16 Spielen nur bei den Amateuren in der Regionalliga zum Einsatz.



Vor Weihnachten noch Neuzugänge geplant

Der neue Sportdirektor der Leobener, Viktor Stevanovic, hat auf alle Fälle schon einmal viel zu tun. Denn vor Weihnachten wollen die Grün-Weißen noch den einen oder anderen Transfer tätigen. „Wir haben mit dem Meistertitel ein großes Ziel und stellen natürlich jetzt schon die Weichen dafür. Immerhin wollen wir unseren Tabellenplatz bis zum Ende der Saison verteidigen“, gibt sich Obmann Mario Bichler kämpferisch.

Gleich zum Auftakt der Rückrunde steht dann das Duell auswärts bei den LASK Amateuren am Programm - da wollen die Leobener vielleicht schon den Grundstein zum Aufstieg legen. „Die Meisterschaft ist noch lange, auch nach einem Sieg über die LASK Amateure kann noch vieles passieren. Wir machen aber unsere Hausaufgaben und überlassen nichts dem Zufall“, so Bichler weiter.