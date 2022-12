Formel-1-Erdbeben: Ferrari hat neuen Teamchef!

Vasseur hat sich laut dem Schweizer „Blick“ auch bereits ein Haus in der Nähe der Ferrari-Fabrik in Maranello gekauft. Er tritt die Nachfolge des vor zwei Wochen zurückgetretenen Mattia Binotto an. Vasseur hatte im Juli 2017 nach der Freistellung von Monisha Kaltenborn den Posten des Teamchefs und CEO bei Sauber übernommen. Die WM-Saison 2017 beendete der Hinwiler Rennstall auf dem zehnten und letzten Rang. In diesem Jahr führte Vasseur das Team auf Platz sechs, es ist das beste Abschneiden seit 2012.