Mit Faustfeuerwaffe posiert und Fotos verschickt

Marihuana in Wohnung gefunden

Einer der Empfänger alarmierte nach dem Erhalt die Polizei, die den am Foto gezeigten Mann identifizieren konnte. In dessen Wohnung in Klagenfurt, die er sich mit zwei weiteren Afghanen teilt, konnte von den Beamten am Montag die Faustfeuerwaffe sichergestellt werden. „Es handelte sich um eine CO2-Pistole. Außerdem wurden noch 800 Gramm Cannabiskraut gefunden. Wobei der 27-Jährige bestreitet, dass es ihm gehört. Er wisse laut eigenen Angaben nicht einmal, wie das in seine Wohnung gekommen sei“, so ein Polizist.