Hermann Maier rührt sie fast zu Tränen

Suter wurde ganz offiziell Zweite in der Kategorie „Sportswoman of the Year“ und im Zuge der Gala geehrt. Der „Herminator“ ließ es sich nicht nehmen, als hochkarätiger Laudator zu fungieren und via Zuspieler der „lieben Corinne“ zu einer „Super-Saison“ zu gratulieren. Die Krönung ebendieser in Form von Abfahrts-Olympia-Gold „hast du mir jetzt voraus“, schmunzelte Hermann in die Kamera, als noch nicht klar war, welchen Platz Suter bei der Ehrung belegen würde. Hier können Sie die Video-Botschaft sehen: