Trübe Aussicht für Tirols Wirtschaftswachstum

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar hat nicht nur sicherheitspolitisch die Welt auf den Kopf gestellt, sondern auch wirtschaftspolitisch. Wie wird Tirol angesichts dessen heuer beim Wachstum abschneiden und wie sieht die Prognose für das kommende Jahr aus? Die Antwort dazu liefert Stefan Garbislander, Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik, Innovation und Nachhaltigkeit in der Wirtschaftskammer, im Gespräch mit der „Tiroler Krone“.