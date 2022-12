„Hatte Glück, aus Neugierde forschen zu können“

Rat an Wissenschafter: Niemals aufgeben

Studenten und Forschern rät er, niemals aufzugeben, wenn sie für ein Thema brennen. „Rückschläge akzeptieren. Sie geben vielleicht Hinweise darauf, wie es weitergehen kann.“ Der Physiker spielt wohl auf den US-Wissenschafter Thomas Edison (1847–1931) an. Jahrelang suchte dieser nach dem geeigneten Stoff für eine Glühbirne. „Ich habe nicht versagt. Ich habe nur 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert“, lautet ein Zitat von ihm. 1880 ließ der Ingenieur den Kohlefaden für die Glühbirne patentieren. Weitermachen zahlt sich also aus.