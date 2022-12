Der neue „Casanova“ auf vier Pfoten legt jetzt los

Zuvor lebte er in einem Auswilderungsgehege in Maßweiler (Deutschland), konnte sich dort auf ein Leben in der freien Wildbahn vorbereiten. „Wir sind sehr froh, dass die Freisetzung von ,Norik‘ noch vor Weihnachten möglich war. Damit konnten wir für die Paarungszeit im Februar, März optimale Voraussetzungen für Nachwuchs schaffen“, so Direktor Volkhard Maier.