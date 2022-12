Container für Hotel-Mitarbeiter in der roten Zone

Notorisch kritischen Geistern stach es natürlich ins Auge: Da werden in einem Feld beim Hotel Kröller im Ortsteil Gmünd Wohncontainer für Mitarbeiter aufgestellt. Und der Blick ins Raumordnungssystem Tiris sagt klar: Die Parzellen 416/4 und 416/6 sind mitten in der roten Zone! Generell sind dort keine Neuwidmungen und Neubauten erlaubt (auch ein Container ist rechtlich ein Bau). Eine Mauschelei vorbei an allen Gesetzen? Können es sich manche richten? Der Stammtisch hatte sein Thema, Gerüchte schwirren im Dorf umher.