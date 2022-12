Baumgartlinger: „Kein Umgang, schwer zu ertragen“

... ein mögliches Abschiedsspiel:

In meiner aktiven Zeit, war ich immer ansprechbar für den ÖFB, gerade wenn es Probleme gegeben hat. Ich habe immer versucht, alles für den ÖFB, für meine Mannschaft zu geben. Im Frühjahr, als ich gerade wieder fit geworden bin, hätte mir eine Einberufung gut getan, auch ohne zu spielen. Ich wäre auch demütig hingefahren. Aber jetzt war lange Funkstille. Aber wenn noch jemand an mich herantritt, wäre es ein Zeichen von Wertschätzung. Ich will es aber nicht größer machen, als es ist. Ich nehme mich nicht so wichtig, will und werde für mich einen emotionalen Abschluss finden. Ob mit dem ÖFB zusammen oder für mich selbst, wird man sehen.