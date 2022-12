Sanktionen gegen Töchter von „Putins Bluthund“

Tochter hat Firma für islamische Kinderprodukte

Die älteste Tochter Aishat ist 23 Jahre alt und wird von Kadyrow als „Kulturministerin“ in Tschetschenien eingesetzt. Der 46-jährige Anführer zählt zu den radikalsten Kriegsunterstützern in Russland. Er schickte Tausende Kämpfer in die Ukraine, verbreitet nahezu täglich Kriegspropaganda über die Nachrichten-App Telegram, wo ihm Millionen Russen folgen. Neben der Propaganda-Arbeit für ihren Vater besitzt die junge Frau auch eine Marke: „Firdaws“. Die Firma bietet Muslimen islamische Kinderprodukte an, wie etwa Bücher oder Poster.