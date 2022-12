Ende der Fischer vom Neusiedler See steht bevor

Emmerich Varga und sein Sohn Hannes sind die dritte und vierte Generation Berufsfischer in der Familie. So wie es aussieht, wird Hannes auch der letzte in der Riege sein, der der Tradition verpflichtet war. Nicht, weil es keinen Nachfolger gäbe, sondern weil die Fischerei – so wie es derzeit aussieht – am Neusiedler See zum Sterben verurteilt ist.