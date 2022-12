Öl-Embargo wird Putins Finanzkraft schmälern

Beim Preisdeckel wird viel davon abhängen, wie die großen Abnehmer China, Indien und die Türkei reagieren. Josef Baumgartner vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) erwartet aktuell keine großen Auswirkungen auf den Märkten. Denn die schwächelnde Konjunktur, vor allem in China, hat in den letzten Wochen für sinkende Ölpreise gesorgt. Die russische Sorte Urals-Öl wird schon seit Kriegsbeginn mit einem Abschlag von 20 bis 30 Prozent gegenüber Nordsee-Öl (Brent) gehandelt. Gestern fiel der Preis für Urals-Öl auf 63 Dollar, also nur knapp über dem „EU-Deckel“. Brent stieg hingegen in Richtung 87 Dollar an.