Innsbruck: „Herr Willi, es ist Zeit, abzudanken“

Es war im Mai 2018, als ich an dieser Stelle unter dem Titel „Willi darf es nun besser machen“ kommentierte, dass es der damals frischgebackene Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi nun selber in der Hand habe, die Landeshauptstadt zum Positiven zu verändern. Zusammenfassend muss man leider feststellen, dass ihm das nicht gelungen ist, auch wenn Willi Gegenteiliges behaupten wird. Somit steht eben Aussage gegen Aussage. Derartige Vorwürfe prallen am Innsbrucker Bürgermeister ähnlich ab, wie Wassertropfen auf imprägnierten Textilien das auch tun.