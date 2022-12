Wie die ÖBB als attraktiver Arbeitgeber überzeugen

Jährlich 3000 neue MitarbeiterInnen gesucht

Vor welchen Herausforderungen die ÖBB stehen? „Wir stecken absolut im Generationenwandel drinnen. In den nächsten Jahren wird rund ein Viertel der ÖBB-MitarbeiterInnen in Pension gehen. Das heißt für uns, pro Jahr 3000 neue MitarbeiterInnen zu suchen“, rechnet Martina Hacker, Personalleiterin ÖBB, im Gespräch mit Raphaela Scharf vor. In welchen Berufen wird besonders viel Personal gesucht? Immer gesucht wird laut Hacker in den klassischen Eisenbahnberufen. TriebfahrzeugführerIn (LokführerIn), ZugbegleiterIn, VerschubmitarbeiterIn, BuslenkerIn und natürlich auch in der IT und bei allem, was die Technik zu bieten hat.