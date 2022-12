„Frau Nikolaus“ zieht von Haus zu Haus

Nikolaus nimmt Kindern den Schnuller nicht weg

Nach ihrer Zeit als Jungscharkind und Ministrantin ist Schützenhofer seit fünf Jahren hauptberuflich in der Pfarre Bad Hall tätig. Dort ist sie für die Jugend sowie für Social Media zuständig. Aber wie kommt frau auf die Idee, Nikolausdarstellerin zu werden? „Ich habe die Nikolausbesuche aus meiner Kindheit so positiv in Erinnerung. Dieses schöne Gefühl, diese Freude, möchte ich den Kindern weitergeben.“ Das liegt wohl in der Familie: „Mein Papa ist in seiner Pfarre Nikolausbegleiter und hat auch schon gefragt, ob ich bei ihm aushelfen kann.“