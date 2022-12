Peuerbach auf Mission in der Welt der Sterne

Das Pilotprojekt Communale zog im Sommer dieses Jahres in Eferding rund 13.000 Besucher an. Weil die „kleine Landesausstellung“ ein Erfolg war, übersiedelt sie im nächsten Jahr nach Peuerbach, in die Stadt der Astronomen, wir haben darüber berichtet. Hier wird Geschichtliches, aber auch Aktuelles aus dem Weltraum eine Rolle spielen.