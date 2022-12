„Das ist der Mann der Zukunft“, schwärmt Vincent Kriechmayr von Teamkollegen Julian Schütter. Mit seinen 24 Jahren ist der Steirer das „Kücken“ der österreichischen Speed-Truppe, feierte am vergangenen Wochenende in Lake Louise sein Weltcupdebüt (46.). „Im Moment fühlt es sich gar nicht so groß an. Aber ich glaube, der zehnjährige Julian wäre sehr stolz auf mich“, schmunzelt Schütter.