Schulen sollen Notfallpläne für Blackout erstellen

Taschenlampen, Wasservorräten und batteriebetriebene Radios

Weiters wird unter anderem eine ausreichende Zahl an Taschenlampen, Wasservorräten und batteriebetriebene Radios bzw. Kurbelradios empfohlen. Klassenlisten, Kontakt- und Erreichbarkeitslisten müssten außerdem immer in ausgedruckter Form bereitliegen. Auch passende Räume, in denen es auch bei ausgefallener Heizung länger warm bleibt, sollen im Vorhinein identifiziert werden.