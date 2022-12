Müllerehepaar aus Deutschland übernahm Mühle

Im August übersiedelten die beiden ins Südburgenland, bis Ende Oktober arbeiteten sie Hand in Hand mit den Sagmeisters, um Kunden und Gebräuche kennenzulernen. Seit November sind die Sachsen nun die offiziellen Müller in Litzelsdorf. Was ihnen besonders wichtig ist: „Die Kunden weiterhin zufrieden zu stellen und zu arbeiten wie bisher“, so die beiden.