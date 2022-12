Stadlober skatet zum Weltcupauftakt in die Top 20

Stadlober wird den Sprint am Samstag nicht bestreiten, ihr Hauptfokus am Wochenende gilt dem 20-km-Massenstart klassisch am Sonntag. Dafür hat sich die Salzburgerin die Top 15 vorgenommen. Eine solche Platzierung verpasste die 29-Jährige über 10 km auf einer für sie nicht maßgeschneiderten Strecke nur um 6,6 Sekunden. Dieses Abschneiden stimmte Stadlober - im Vorjahr 48. - zufrieden: „In der zweiten Runde ist dann Katharina Hennig (eine Startnummer dahinter gestartet, Anm.) gekommen, da habe ich mich reingehaut.“ Am Schluss habe sie aber noch etwas verloren.