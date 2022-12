Heizung ausgefallen: 70 Schüler bereits krank!

Zahlreiche Eltern schicken ihre Kinder ob der kühlen Temperaturen in vielen Schulgebäuden zurzeit mit dicken Pullovern oder Thermounterwäsche in die Schule. „Ich bekomme in letzter Zeit vermehrt Rückmeldung von Lehrern, dass es in den Klassenzimmern sehr kalt ist“, erklärt auch der oberste Pflichtschullehrer-Personalvertreter Thomas Krebs (FCG).