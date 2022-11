Entscheidung des Weltverbands zu Russland im März

Der Leichtathletik-Weltverband will im März 2023 final eine Entscheidung über die Wiederaufnahme des russischen Verbandes (RUSAF) treffen! „Es müssen noch ein paar Dinge erledigt werden. Ein Kulturwandel ist aber erkennbar“, sagte Rune Andersen, Leiter der Russland Task Force von World Athletics, am Mittwoch nach einer Council-Sitzung in Rom. Er könne aber nicht voraussagen, ob diese Anforderungen bis März erfüllt würden.