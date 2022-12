Altach-Juwel weckt in Italien Begehrlichkeiten

Zumindest dann, wenn einer der Interessenten den SCRA-Spieler auch tatsächlich holt. Sein aktueller Marktwert beträgt laut Transfermarkt 450.000 Euro, sein Vertrag im Rheindorf läuft bis Sommer 2024 (plus Option). Das ist eine lange Restlaufzeit, die sich in der Transfersumme zugunsten der Altacher auswirken könnte. Und was auch zählt: Jurcec kam in allen 16 Herbstspielen in der Bundesliga zum Einsatz, spielte durchschnittlich 68 Minuten.